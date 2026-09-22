Social· 1 min citire

Cetățean moldovean, acuzat de acte de vandalism la Paris în numele Rusiei, arestat la Iași

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 11:47

Iurie Manic a fost reținut la graniță, fiind vizat de o anchetă a procurorilor francezi pentru acțiuni de subminare a apărării naționale.

Un cetățean din Republica Moldova, Iurie Manic, considerat a fi un pion esențial într-o rețea de influență coordonată direct de Moscova, a fost arestat de autoritățile din România. Reținerea sa a avut loc la punctul de trecere a frontierei moldo-române, din județul Iași. Individul este principalul suspect într-un dosar internațional, fiind acuzat de autoritățile de la Paris că a orchestrat o serie de atacuri hibride pe teritoriul Franței.

Extinderea rețelelor de sabotaj rusesc în Europa

Conform procurorilor francezi, faptele de care este acuzat Iurie Manic sunt extrem de grave. El este suspectat că a condus mai multe operațiuni de vandalism în capitala franceză, acționând la comanda serviciilor de informații din Federația Rusă. Scopul acestor acțiuni nu a fost doar distrugerea de bunuri, ci a urmărit un obiectiv strategic: subminarea moralului forțelor armate franceze, având intenția directă de a prejudicia siguranța și apărarea națională a statului european.

Incidentul se înscrie într-o serie mai largă de provocări la adresa statelor occidentale. Moscova folosește tot mai des persoane interpuse, racolate din state precum Republica Moldova, pentru a desfășura campanii de dezinformare, acte de sabotaj sau operațiuni psihologice în țările membre NATO.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

vandalism rusia franta

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe