Social· 1 min citire

Cinci marinari salvați de pe nava care a luat foc, externați

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 28 aug. 2026, 12:28

Incidentul s-a produs în Marea Neagră, la 20 de mile de Sfântu Gheorghe

Marinarii, cetățeni străini cu vârste între 20 și 43 de ani, au ajuns noaptea la Unitatea de Primiri Urgențe. Erau conștienți, stabili și cooperanți.

Au fost consultați de mai mulți specialiști și au primit investigații clinice și imagistice. Niciunul nu a suferit răni grave, toți fiind diagnosticați cu traumatisme minore. Au părăsit spitalul în cursul dimineții.

Incidentul din Marea Neagră

Nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, când a izbucnit un incendiu. Echipajul a semnalat și o posibilă explozie. Operațiunea de salvare a fost coordonată de MRCC Constanța, cu o navă a Gărzii de Coastă, două nave ARSVOM și o navă comercială, pe o mare cu valuri de 2,5 metri.

Toate cele 12 persoane de la bord au fost salvate: zece de polițiștii de frontieră și două de echipajul unei nave comerciale. Președintele Nicușor Dan a declarat că nava „a fost lovită” și pare că s-a scufundat, dar cauza rămâne de stabilit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

marinari marea neagra

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe