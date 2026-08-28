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Stâlp de electricitate vechi de 40 de ani a ucis un bărbat în Bacău

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 28 aug. 2026, 08:44

Primarul: „Noi am mai făcut solicitări” pentru stâlpii cu probleme

Victima, fost șofer de autobuz din Brașov, ieșise la pensie în urmă cu aproximativ un an și cumpărase o casă în comuna Bârsănești. Îi rugase pe doi vecini să îl ajute să taie un copac din fața curții. Copacul a căzut peste cablurile de electricitate, care au tras stâlpul din beton. Acesta s-a desprins din pământ și s-a prăbușit, lovind mortal bărbatul. Unul dintre vecini a fost rănit, dar a supraviețuit. Familia spune că arborele fusese prins cu o chingă pentru a controla direcția căderii, însă planul a eșuat.

Stâlp vechi, cu fisuri, și sesizări nerezolvate

Stâlpul, montat în 1987, avea mai multe fisuri și era deja ușor înclinat, potrivit localnicilor. Pe stradă fuseseră înlocuiți doar stâlpii doborâți de vreme sau foarte aplecați. Primarul Vlad Grigore a confirmat că administrația a făcut solicitări pentru stâlpii înclinați și rețelele cu probleme, dar majoritatea au rămas nerezolvate. Nepoata victimei crede că un stâlp mai stabil ar fi putut evita tragedia.

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