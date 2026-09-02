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Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, în scădere ușoară

Debit Dunăre

Debit Dunăre

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 10:40
Sursărealitatea.net

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă.

Hidrologii anunță că debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi până pe 8 septembrie în scădere ușoară, până la valoarea de 1.450 de metri cubi pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3.800 de metri cubi pe secundă.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului extrem de scăzut al fluviului.

În Bulgaria, în schimb, autoritățile au anunțat ieri că centrala nucleară de la Kozlodui a început să revină la capacitatea normală, după ce Dunăra a crescut cu 15 centimetri la Ruse.

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