Deputatul AUR Iași Silviu Gurlui semnalează poluare severă pe Jijia, în zona Vlădeni

Un posibil episod grav de poluare a fost semnalat în județul Iași, după ce deputatul AUR Iași, Silviu Gurlui, a publicat imagini și observații îngrijorătoare privind starea râului Jijia, în zona Vlădeni.

Potrivit acestuia, apa prezintă semne evidente de degradare accentuată, fiind observată o spumă fină, persistentă și stabilă, necaracteristică fenomenelor naturale. În plus, la suprafața apei apare o peliculă galben-bej, cu un aspect marmorat-fluid, care indică o posibilă încărcare organică ridicată. De asemenea, imaginile surprinse arată o separare clară între masele de apă, sugerând existența unei surse punctuale de poluare.

Posibile cauze: ape uzate și substanțe chimice

Deputatul AUR Iași Silviu Gurlui atrage atenția că, din punct de vedere fizico-chimic, aceste caracteristici sunt compatibile cu deversări de ape uzate insuficient tratate, dar și cu prezența de tensioactivi, precum detergenții. Nu este exclus nici un aport provenit din activități industriale sau agricole din zonă.

Un astfel de fenomen poate avea consecințe grave asupra ecosistemului acvatic. Scăderea nivelului de oxigen dizolvat poate duce la moartea peștilor și a altor organisme vii, iar poluanții pot pătrunde în lanțul trofic, generând riscuri inclusiv pentru sănătatea umană.

Solicitare de intervenție urgentă

În acest context, deputatul AUR Iași Silviu Gurlui a solicitat public intervenția de urgență a Gărzii Naționale de Mediu și a Agenției pentru Protecția Mediului. Acesta cere verificări în teren pentru identificarea sursei poluării și aplicarea măsurilor legale care se impun.

„Astfel de situații nu pot fi ignorate sau tratate superficial. Apa nu este doar o resursă, ci un sistem viu”, a transmis parlamentarul, subliniind că va urmări îndeaproape evoluția cazului.

Autoritățile nu au oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial privind situația semnalată pe râul Jijia.