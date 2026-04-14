Expoziție inedită la Sibiu: Promovează abordarea prietenoasă a întâlnirii turiștilor cu animalele de la stână, în drumețiile montane

Jurnalistul Traian Deleanu vernisează miercuri, 15 aprilie, expoziția foto ”Între om, munte și câine”, un eveniment care promovează frumusețile montane ale României, dar care include și o latură educativă, popularizând abordarea prietenoasă a întâlnirii cu animalele de stână.

”Expoziția foto este despre câinii de la stânele din jurul Sibiului. Scopul este de a populariza abordarea prietenoasă a întâlnirii cu astfel de patrupede, care multora le trezesc sentimente de teamă”, transmite autorul, în invitația lansată la eveniment.

Vernisajul expoziției este miercuri, 15 aprilie, de la ora 18:00, în spațiul ”O mie”, aflat în Piața Mică, nr. 3.

Cei prezenți la eveniment vor fi întâmpinați cu mâncăruri și băuturi tradiționale din zona Transilvaniei, asezonate cu povești din drumeții.