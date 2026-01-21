Femeie de 84 de ani, găsită moartă în locuința sa din județul Galați. Camera prezenta urme de fum
Femeie de 84 de ani, găsită moartă în locuința sa din județul Galați. Camera prezenta urme de fum
Camera prezenta urme de fum
O femeie în vârstă de 84 de ani a fost descoperită fără viață în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026, în locuința sa din localitatea Valea Mărului, județul Galați.
Alarma a fost dată în jurul orei 06:40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Matca s-au deplasat imediat la fața locului, unde au găsit victima decedată pe un pat, într-una dintre camerele casei.
Potrivit primelor constatări, încăperea prezenta urme de fum pe toată suprafața, iar o parte a patului era carbonizată. În cameră a fost identificată o aerotermă care, cel mai probabil, ar fi căzut pe pat și ar fi ars mocnit, degajând un fum dens.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Galați, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei morții.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News