Femeie de 84 de ani, găsită moartă în locuința sa din județul Galați. Camera prezenta urme de fum

Camera prezenta urme de fum

O femeie în vârstă de 84 de ani a fost descoperită fără viață în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026, în locuința sa din localitatea Valea Mărului, județul Galați.

Alarma a fost dată în jurul orei 06:40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Matca s-au deplasat imediat la fața locului, unde au găsit victima decedată pe un pat, într-una dintre camerele casei.

Potrivit primelor constatări, încăperea prezenta urme de fum pe toată suprafața, iar o parte a patului era carbonizată. În cameră a fost identificată o aerotermă care, cel mai probabil, ar fi căzut pe pat și ar fi ars mocnit, degajând un fum dens.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Galați, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.