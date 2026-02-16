Incendiu devastator în județul Iași. Un copil de numai trei ani a ajuns cu arsuri grave la spital

Incendiu violent în județul Iași. Un copil de numai 3 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce o casă a luat foc. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Dobrogea.

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), cu echipajele aferente.

Potrivit presei locale, în momentul în care au izbucnit flăcările, micuțul era singur în locuință, însă din fericire el a fost scos la timp de pompieri.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Imobilul era alimentat cu gaze de la un rezervor suprateran cu propan, amplasat în apropierea locuinței. Alimentarea cu gaze a fost oprită de către proprietari, iar în acest moment nu mai există pericol de explozie.

„Minorul prezintă arsuri prin flacără pe aproximativ 25% din suprafața corporală, de gradul I–II, localizate la nivelul feței, toracelui posterior, antebrațelor și regiunii fesiere bilateral, cu caracter parcelar”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD.