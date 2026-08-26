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Medic din Arad, condamnat la trei ani cu suspendare după moartea unui nou-născut

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 26 aug. 2026, 14:12

A asistat ilegal o naștere la domiciliu; perfuzia a fost atârnată de candelabru

Evenimentele s-au petrecut în ianuarie 2020. Medicul a acceptat să asiste la domiciliu nașterea unei paciente aflate la a șaptea sarcină, caz de risc medical ridicat. În România, nașterile planificate la domiciliu sunt interzise cadrelor medicale, exceptând urgențele.

În timpul travaliului, copilul a suferit complicații respiratorii severe. Deși martorii au cerut apelarea la 112, medicul a refuzat de mai multe ori, temându-se de consecințe: „Eu ce fac dacă vine salvarea acum?”.

A încasat 2.300 de lei nefiscalizat. Starea nou-născutului s-a agravat; un asistent i-a administrat antibiotice prin perfuzie atârnată de un candelabru. Copilul a murit pe 24 ianuarie 2020 din cauza insuficienței respiratorii, pe fondul traumatismului obstetrical.

Expertiza a concluzionat că a fost privat de șansa de supraviețuire. Medicul a propus îngroparea fără acte și a falsificat documente. Decizia nu este definitivă. Ea a continuat să profeseze în clinici private.

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