Povestea cutremurătoare a cinci frați din Videle, loviți și de tăierea burselor sociale. ”Îmi doresc o casă ca să stau cu frații mei”

Publicat 25 aug. 2026, 23:08 Actualizat 25 aug. 2026, 23:15 Sursă Realitatea PLUS

Eliminarea burselor sociale în timpul vacanțelor stârnește revolta părinților și a organizațiilor care atrag atenția asupra impactului asupra copiilor din familii vulnerabile. O petiție a fost lansată împotriva proiectului de lege, în condițiile în care, pentru mii de elevi, bursa socială nu reprezintă un simplu ajutor financiar, ci banii din care își pot asigura hrana și cele necesare traiului. În Teleorman, o familie cu mai mulți copii, cu vârste cuprinse între un an și 12 ani, depinde de fiecare sprijin, iar bursa socială înseamnă mai mult decât un ajutor financiar: este o gură de aer.Aflați povestea impresionantă a acestei familii, într-un material marca Realitatea PLUS.

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