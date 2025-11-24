Moscova respinge planul european de pace pentru Ucraina: Kremlinul îl numește „neconstructiv”
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ușakov, a declarat că anumite prevederi din planul de pace propus recent de Statele Unite sunt mai apropiate de pozițiile Rusiei, deși unele aspecte necesită discuții suplimentare.
Moscova respinge planul european de pace pentru Ucraina: Kremlinul îl numește „neconstructiv”
„Nu toate, dar multe dintre elementele acestui plan american ni se par destul de acceptabile”, a spus el presei la Moscova, potrivit agenției Reuters. Propunerea SUA a generat însă îngrijorare în rândul Ucrainei și al unor aliați europeni, aceștia temându-se că Washingtonul a luat în considerare o parte dintre cererile centrale ale Moscovei legate de NATO, teritoriu și calendarul unei eventuale înțelegeri.
Președintele Vladimir Putin a transmis vineri că documentul ar putea fi o bază pentru soluționarea conflictului, dar a avertizat că, în cazul în care Kievul îl respinge, armata rusă va continua ofensiva.
În schimb, planul european de pace, aflat și el în circulație, a fost respins rapid de Kremlin. Ușakov a afirmat că, la prima vedere, documentul este „complet neconstructiv” și inacceptabil pentru Rusia.
Oficialul a comentat și declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio, care a spus că discuțiile de la Geneva dintre SUA și Ucraina au decurs într-un mod satisfăcător pentru Washington.
„El a spus că propunerea are 28 de puncte, iar noi avem 26. Sunt multe variante și speculații, iar unele detalii sunt neclare. Noi ne bazăm pe ceea ce am primit prin canalele oficiale”, a precizat Ușakov.