Pedeapsă definitivă pentru Toto Dumitrescu, după accidentul din 2025

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:50

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a rămas și fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei ani, în urma deciziei Curții de Apel București.

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