Planul Roșu de Intervenție, activat în Bacău. Aproape 50 de copii au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară a fost înregistrat la Școala Gimnazială Căiuți, din județul Bacău, după ce zeci de elevi cu vârste între 6 și 14 ani au acuzat greață și vărsături.
49 de copii au fost preluați pentru îngrijiri medicale, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Elevii consumaseră hrană furnizată de o firmă de catering.
Zeci de copii au ajuns la spital
Situația a fost semnalată marți, la Școala Gimnazială din Căiuți. Mai mulți elevi au început să prezinte simptome compatibile cu o toxiinfecție alimentară, iar autoritățile au mobilizat rapid echipajele medicale.
În urma intervenției, copiii au fost transportați la unități medicale din Onești și Bacău. La un moment dat, 48 de persoane se aflau internate pentru evaluare și îngrijiri medicale.
Au consumat mâncare de la catering
Ministerul Sănătății a anunțat că la școala din Căiuți au fost distribuite aproximativ 500 de porții de mâncare de către o firmă de catering.
După consumarea alimentelor, mai mulți elevi au început să se simtă rău. Autoritățile verifică acum dacă există o legătură directă între alimentele distribuite și simptomele copiilor.
Planul Roșu a fost activat
Având în vedere numărul mare de copii care aveau nevoie de evaluare medicală într-un timp scurt, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Bacău.
Măsura permite mobilizarea rapidă a unor resurse medicale suplimentare pentru gestionarea situațiilor cu victime multiple. Ulterior, după preluarea copiilor și stabilizarea situației, Planul Roșu a fost dezactivat.
Spitalul din Onești a activat Planul Alb
Pentru gestionarea numărului mare de pacienți, Spitalul Municipal Onești a declanșat Planul Alb. O parte dintre copii au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești, iar alții au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Bacău.
Potrivit Ministerului Sănătății, copiii preluați pentru îngrijiri medicale erau stabili din punct de vedere hemodinamic și respirator.
DSP a prelevat probe
Direcția de Sănătate Publică Bacău a început ancheta epidemiologică și a prelevat probe pentru a identifica posibila cauză a îmbolnăvirilor.
Autoritățile trebuie să stabilească dacă simptomele au fost provocate de alimentele consumate la școală și, în cazul în care suspiciunea se confirmă, care produs a stat la originea focarului.
Până la finalizarea analizelor, cauza exactă a stării de rău a copiilor nu este stabilită.
Ancheta este în desfășurare
Ministerul Sănătății monitorizează în continuare situația de la Școala Gimnazială Căiuți. Rezultatele analizelor de laborator și ale anchetei epidemiologice vor putea clarifica în perioada următoare ce a provocat îmbolnăvirile.
Cazul este urmărit de autoritățile sanitare, în timp ce copiii sunt evaluați și tratați în unitățile medicale în care au fost transportați.