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Podul peste Prut de pe Autostrada Unirii a ajuns la 55%. Prima legătură rutieră de autostradă cu Republica Moldova

FOTO: DRDP Iași/Captură video

FOTO: DRDP Iași/Captură video

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 18 aug. 2026, 09:56

Podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea, parte componentă a Autostrăzii Unirii (A8), a atins un stadiu fizic de execuție de 55%.

Lucrările avansează acum cu montarea primelor elemente ale tablierului metalic pe malul Republicii Moldova, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Noua construcție va asigura prima legătură rutieră transfrontalieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova și va conecta A8 cu viitoarea autostradă spre Chișinău.

După amenajarea platformei și montarea eșafodajului, a început instalarea primelor elemente de tablier metalic pe teritoriul moldovenesc. În paralel, se continuă montarea și sudarea ultimelor elemente pe malul românesc. În total, pe cele două căi ale podului vor fi montate 44 de elemente de tablier metalic.

Lucrările la podul de la Ungheni au început la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut și fac parte din traseul A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni. Este primul pod rutier la nivel de autostradă ridicat peste Prut după mai bine de 60 de ani de la ultima structură de acest tip. Progresul actual marchează un pas important spre finalizarea legăturii moderne între cele două țări.

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