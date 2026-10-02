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Ilie Bolojan este așteptat azi la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos - surse

Ilie Bolojan (PNL)

Ilie Bolojan (PNL)

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Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat2 oct. 2026, 07:07
SursăRealitatea.net

Premierul Ilie Bolojan este așteptat astăzi la DNA Iași, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS, pentru a fi audiat în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.

Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Bolojan ar urma să fie audiat în calitate de martor. Surse politice precizează că, având în vedere statutul său parlamentar și funcția deținută la momentul întâlnirii investigate, orice eventuală modificare a calității procesuale ar necesita procedurile prevăzute de lege.

Realitatea Plus a solicitat un punct de vedere Guvernului cu privire la existența unei eventuale citații. Reprezentanții Executivului au transmis că nu dețin informații în acest sens.

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