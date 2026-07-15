Poliția de Frontieră avertizează asupra unor conturi care folosesc numele „Cristina Anghel”. Instituția spune că materialele sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale

Poliția de Frontieră Română lansează un avertisment pentru cetățeni după apariția în mediul online a unor conturi asociate numelui „Cristina Anghel”, care folosesc imagini și elemente specifice instituției. Reprezentanții autorității subliniază că persoana respectivă nu este polițist de frontieră și nu are nicio legătură oficială cu instituția.
Poliția de Frontieră se delimitează de conturile „Cristina Anghel”
Într-un mesaj public transmis miercuri, Poliția de Frontieră Română atrage atenția asupra unor postări distribuite pe rețelele de socializare de pe conturi care poartă numele „Cristina Anghel”.
Potrivit instituției, aceste conturi utilizează materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale și elemente din identitatea vizuală a Poliției de Frontieră, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii și poate crea impresia unei colaborări sau reprezentări oficiale.
Reprezentanții instituției precizează fără echivoc că persoana asociată acestor conturi nu face parte din Poliția de Frontieră.
Instituția neagă orice legătură oficială
Poliția de Frontieră subliniază că nu a desemnat și nu a autorizat persoana respectivă să comunice în numele instituției sau să utilizeze însemnele, sigla ori identitatea vizuală specifice.
De asemenea, autoritățile precizează că toate mesajele, răspunsurile sau materialele publicate prin intermediul acestor conturi nu reprezintă poziția oficială a instituției și nu beneficiază de aprobarea acesteia.
Avertisment privind conținutul creat cu inteligență artificială
Reprezentanții Poliției de Frontieră atrag atenția că dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială permite realizarea unor imagini, materiale video și înregistrări audio foarte convingătoare, capabile să reproducă aspecte vizuale sau elemente specifice unor instituții publice.
Din acest motiv, utilizatorii sunt îndemnați să manifeste prudență atunci când întâlnesc astfel de materiale în mediul online și să nu considere autentic orice conținut care utilizează uniforme, sigle sau alte simboluri oficiale.
Recomandări pentru cetățeni
Pentru a evita dezinformarea, Poliția de Frontieră recomandă verificarea informațiilor exclusiv prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale instituției.
Totodată, autoritățile îi sfătuiesc pe utilizatori să trateze cu rezervă postările distribuite pe platformele de socializare care pot sugera, în mod eronat, că anumite persoane au calitatea de reprezentanți ai instituțiilor statului.
În contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor AI, verificarea sursei informațiilor și consultarea comunicatelor oficiale rămân cele mai sigure metode pentru identificarea conținutului autentic și evitarea dezinformării.