Polițist achitat de purtare abuzivă, condamnatul pentru ultraj plătește daune morale

Un polițist din Iași trimis în judecată pentru purtare abuzivă a fost achitat în primă instanță, iar șoferul implicat a fost condamnat la trei ani de închisoare suspendați și la plata unor daune morale.
Dosarul penal al polițistului Anthony-Ramon Ochian și al șoferului Vali Năstase a intrat în faza de apel, după ce ambele părți au contestat soluția primei instanțe. Judecătorii Curții de Apel Iași au stabilit un nou termen pentru 4 noiembrie 2026, urmând ca procesul să continue la această dată.
Soluția primei instanțe
În hotărârea inițială, instanța a dispus achitarea lui Anthony-Ramon Ochian sub aspectul infracțiunii de purtare abuzivă. „Dispune achitarea inculpatului Ochian Anthony-Ramon, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă”, se arată în document.
În același timp, Vali Năstase a fost condamnat la pedeapsa de trei ani de închisoare pentru ultraj. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere.
„Condamnă pe inculpatul Năstase Vali la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare”, au stabilit judecătorii.
Daune morale în favoarea polițistului
Instanța a admis în parte acțiunea civilă formulată de Anthony-Ramon Ochian, obligându-l pe Vali Năstase să plătească suma de 15.000 de lei ca daune morale.
Pretensiile civile formulate de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași și de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași împotriva polițistului au fost respinse ca neîntemeiate.