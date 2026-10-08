Polițist achitat de purtare abuzivă, condamnatul pentru ultraj plătește daune morale

Publicat 8 oct. 2026, 08:11 Sursă bzi

Un polițist din Iași trimis în judecată pentru purtare abuzivă a fost achitat în primă instanță, iar șoferul implicat a fost condamnat la trei ani de închisoare suspendați și la plata unor daune morale.

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