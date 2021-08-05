Portofel cu acte și bani, găsit de o ieșeancă. Ce a făcut femeia

Articol scris de Scris de Monica Ghinet

Ieri, 04 august a.c., în jurul orei 15.30, la sediul Secţiei 2 Poliţie Urbană Iaşi s-a prezentat o femeie, care a predat poliţiştilor un portofel în care erau aproape 2.000 lei şi documente. Aceasta le-a declarat poliţiştilor că a găsit portofelul pe un trotuar, pe strada Păcurari, din mun. Iaşi. La scurt timp, la sediul Secţiei 2 Poliţie s-a prezentat persoana care a pierdut portofelul. Aceasta i-a mulţumit femeii pentru că a ajutat-o să-şi recupereze banii şi documentele. Poliţiştii i-au transmis femeii că, astfel de gesturi readuc încrederea în ceea ce înseamnă bună-credinţă, respect faţă de aproape şi reprezintă un exemplu pentru ceilalţi cetăţeni. Sursa: Realitatea de Iasi

Mai multe articole despre portofel