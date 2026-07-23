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Premieră la o maternitate din Iași. O femeie de 55 de ani a născut la termen un copil perfect sănătos

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat23 iul. 2026, 14:00
SursăRealitatea.Net

Premieră la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. O femeie în vârstă de 55 de ani a născut un copil perfect sănătos prin operație de cezariană. Potrivit reprezentanților unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului.

”Este o premieră în istoria spitalului nostru”

Conducerea maternităţii ieşene a anunţat, joi, că o pacientă, în vârstă de 55 de ani, a adus pe lume, la termen, prin cezariană, un copil sănătos.

"Este o premieră în istoria spitalului nostru, fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naştere în cadrul maternităţii. Echipa medicală a monitorizat cu atenţie evoluţia sarcinii şi a asigurat îngrijirea necesară pentru ca atât mama, cât şi bebeluşul să fie în siguranţă", a precizat conducerea maternităţii "Elena Doamna" din Iaşi.

Fiecare sarcină este unică

Medicii susţin că fiecare sarcină este unică, iar deciziile medicale sunt luate individual, în funcţie de starea de sănătate a mamei şi a copilului.

"Recomandăm ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog", transmit medicii maternităţii din Iaşi.

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