Premieră la o maternitate din Iași. O femeie de 55 de ani a născut la termen un copil perfect sănătos

Publicat 23 iul. 2026, 14:00 Sursă Realitatea.Net

Premieră la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. O femeie în vârstă de 55 de ani a născut un copil perfect sănătos prin operație de cezariană. Potrivit reprezentanților unității medicale, este cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naștere în istoria spitalului.

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