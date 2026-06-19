Primul val de căldură din această vară ajunge în România. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade

Publicat 19 iun. 2026, 08:01 Sursă realitatea.net

Primul val de căldură din această vară ajunge în România, iar temperaturile vor crește treptat în următoarele zile. Meteorologii anunță vreme tot mai caldă în mare parte din țară, cu valori care vor depăși 30 de grade, iar în vest se va ajunge la caniculă, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul