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Sanatate· 2 min citire
Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat
Spitale România
Publicat27 iul. 2026, 13:13
SursăRealitatea.net
Unele unități medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat.
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