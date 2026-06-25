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Profeția lui Călin Georgescu începe să prindă contur: apă cu porția și facturi de patru ori mai mari

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 15:42
Sursărealitatea.net

Este alertă în mai multe zone din țară, iar românii au ajuns să primească apă cu porția. Într-o comună din Dolj, oamenii au acces la rețea doar opt ore pe zi. Cei care consumă prea mult vor plăti tarife crescute de patru ori. Nu cu multă vreme în urmă și Călin Georgescu a avertizat că lipsa apei poate deveni o problemă majoră pentru țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.

În localitatea doljeană Ghercești, oamenii au dreptul la doar patru ore de apă dimineața și patru ore seara. Autoritățile locale au hotărât că aceasta este singura metodă prin care pot să oprească risipa.

„O să profit de faptul că nu mi s-a interzis să vorbesc de apă fiindcă atunci când am vorbit de apă ca bogăție naturală a poporului româ, a românilor, sistemul s-a năpustit asupra mea. Proprietarul apelor în țara noastră e poporul român”, a declarat Georgescu.

Situația din Dolj nu este singulară. Tot mai multe localități din țară se confruntă cu aceleași neajunsuri. În urmă cu un an, în comuna dâmbovițeană Lungulețu, între localnici și autorități a izbucnit un scandal uriaș. Oamenii au primit interdicție să irige culturile care s-au uscat pe câmpuri.

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