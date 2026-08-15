Advertising
Social· 1 min citire
Program prelungit și special la Nibiru
Nibiru Festival City
Publicat15 aug. 2026, 16:38
Sursărealitatea.net
Diseară vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Zodier.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:19Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene
- 13:54Cel puțin 38 de morți după cutremurul cu magnitudine 7,7 din Indonezia (bilanț actualizat)
- 13:43VIDEO Constanța: Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave la Ziua Marinei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News