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"ROMÂNIA ÎȘi PLEACĂ FRUNTEA ÎN FAȚA MEMORIEI MARTIRILOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE" DECLARĂ DEPUTATUL AUR CRISTINA DASCĂLU
ROMANIA ISI PLEACA FRUNTEA IN FATA MEMORIEI MARTIRILOR DIN TEMNITELE COMUNISTE DECLARA DEPUTATUL AUR CRISTINA DASCALU
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