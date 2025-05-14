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"ROMÂNIA ÎȘi PLEACĂ FRUNTEA ÎN FAȚA MEMORIEI MARTIRILOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE" DECLARĂ DEPUTATUL AUR CRISTINA DASCĂLU

ROMANIA ISI PLEACA FRUNTEA IN FATA MEMORIEI MARTIRILOR DIN TEMNITELE COMUNISTE DECLARA DEPUTATUL AUR CRISTINA DASCALU

ROMANIA ISI PLEACA FRUNTEA IN FATA MEMORIEI MARTIRILOR DIN TEMNITELE COMUNISTE DECLARA DEPUTATUL AUR CRISTINA DASCALU

Scris de Autor Publicat: 14 mai 2025, 11:37

Astăzi, 14 mai, România își pleacă fruntea în fața memoriei martirilor care au suferit, au pătimit și au murit în temnițele comuniste, în numele credinței, al idealului național și al libertății.

Este o zi a reculegerii și a respectului pentru cei care, în cele mai întunecate vremuri ale istoriei noastre recente, nu și-au trădat conștiința, nu și-au vândut crezul și au rămas demni în fața abuzului, a torturii și a morții.

Cred cu tărie că păstrarea vie a memoriei acestor eroi ai demnității românești este o datorie morală a generațiilor de astăzi. Suferința lor nu trebuie uitată, iar jertfa lor trebuie să rămână o pildă de curaj, de verticalitate și de iubire de neam.
În numele celor care nu s-au întors din lagărele și închisorile comuniste, în numele celor care au fost persecutați pentru credință, pentru ideile lor, pentru apartenența la elitele intelectuale sau pentru simplul fapt de a fi iubit România, trebuie să continuăm să apărăm valorile libertății, ale demnității umane și ale identității naționale.

14 mai rămâne un prilej de reflecție, de asumare a trecutului și de reafirmare a angajamentului nostru față de adevăr, dreptate și memorie.
Veșnică recunoștință martirilor noștri!

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
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