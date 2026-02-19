Sărbătoare 19 februarie. Un mare Sfânt, pomenit de creștinătate. Cruce neagră în calendar
Sărbătoare 19 februarie. Un mare Sfânt, pomenit de creștinătate. Cruce neagră în calendar
Sfântul Apostol Arhip este pomenit în calendarul creștin ortodox la 19 februarie
Sfântul Apostol Arhip este pomenit în calendarul creștin ortodox la 19 februarie.
Ortodoxe
Sf. Ap. Arhip
Greco-catolice
Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia
Romano-catolice
Sf. Mansuet, ep.
Sfântul Apostol Arhip, unul din cei 70 de apostoli, a fost episcop după Sfântul Epafras din Colose, în cetatea Frigiei. Pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel îl numește ostașul său, în scrisoarea sa către Filimon, cetățean vestit în Colose. Despre Sfânta Apfia, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că era soția lui Filimon.
În casa Sfântului Filimon se adunau toți credincioșii din Colose, pentru că aici se săvârșeau dumnezeieștile slujbe, ca în biserică. După aceasta, Sfântul Filimon a fost episcop, în apostolie; pentru că în perioada Sfinților Apostoli unii erau episcopi întronizați, iar alții mergeau prin diferite cetăți și țări, și unii ca aceștia se numeau episcopi apostolești, deoarece se trimiteau la apostolie să binevestească Evanghelia lui Hristos.
În vremea prigoanei împotriva creștinilor, Sfinții Apostoli Arhip și Filimon și Sfânta Apfia au fost duși la mai-marele cetății Efesului, Artoclis, și, la ordinul aceluia, au fost torturați și au avut sfârșit martiric.
Citește și:
- 21:35 - Negocieri pentru un nou proiect energetic în Marea Neagră: Naftogaz discută cu OMV Petrom dezvoltarea unui zăcământ de gaze
- 20:25 - Tensiuni între SUA și Europa: Trump cere implicare militară în Strâmtoarea Ormuz și lansează un avertisment dur
- 19:41 - Bolojan bagă PNL în ședință, acasă la Iohannis, ca să vadă dacă liberalii mai rămân la guvernare sau nu
- 18:54 - Premierul Belgiei, Bart De Wever, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își normalizeze relațiile cu Rusia pentru a putea avea din nou acces la energie la prețuri mai mici.
