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Șase zone din Iași vor fi transformate în parcuri. Primăria a scos lucrările la licitație
FOTO: Arhivă
Proiectul „Iașul de după blocuri este orașul nostru” vizează peste 57.000 de metri pătrați de spații verzi.
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