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Șase zone din Iași vor fi transformate în parcuri. Primăria a scos lucrările la licitație

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 15:16

Proiectul „Iașul de după blocuri este orașul nostru” vizează peste 57.000 de metri pătrați de spații verzi.

Primăria Iași a scos la licitație contractul de lucrări pentru proiectul „Iașul de după blocuri este orașul nostru”, prin care șase amplasamente din municipiu urmează să fie transformate în spații verzi amenajate.

Suprafața totală vizată este de 57.643 de metri pătrați. Proiectul presupune amenajarea unor parcuri dotate corespunzător, într-o inițiativă pregătită de administrația locală de mai mulți ani.

Spații verzi între blocuri

Potrivit Ziarul de Iași, ideea a fost formulată încă în mandatul trecut și discutată în Consiliul Local. Trecerea la etapa de licitație marchează însă un pas concret către realizarea lucrărilor.

Investiția urmărește valorificarea unor suprafețe aflate în zone construite, inclusiv în apropierea blocurilor, prin transformarea lor în spații destinate recreerii și petrecerii timpului liber. Pentru locuitorii cartierelor vizate, proiectul poate însemna apariția unor noi zone verzi și de agrement în interiorul orașului, acolo unde terenurile disponibile sunt limitate.

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