Directorul Poliției Locale Iași, Liviu Zamfirescu, i-a fost suspendat permisul pentru trei luni după ce a fost găsit băut la volan, relatează Ziarul de Iași.
Liviu Zamfirescu, șeful Poliției Locale Iași, a fost sancționat cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de trei luni. Potrivit Ziarul de Iași, testarea alcoolscopică efectuată acum o săptămână a evidențiat o alcoolemie de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În plus față de suspendarea permisului, Zamfirescu va plăti o amendă care se încadrează între 1.950 și 4.325 de lei, conform prevederilor legale pentru acest nivel de alcoolemie (9-20 de puncte de penalizare).
Reacții în Consiliul Local Iași
Cosette Chichirău, lidera grupului consilierilor CURAJ din Consiliul Local Iași, a cerut demisia directorului Poliției Locale.
Bogdan Crucianu, liderul grupului aleșilor PSD din Consiliul Local, a declarat că primarul municipiului Iași este cea mai în măsură să se pronunțe asupra situației. El a atras atenția asupra contradicției dintre rolul instituțional și încălcarea legii.
Ciprian Bostan, liderul grupului consilierilor liberali, a refuzat să comenteze situația, pe care a caracterizat-o drept „neplăcută”.
Cariera lui Liviu Zamfirescu
Liviu Zamfirescu s-a pensionat în 2016 din Poliția Română cu gradul de comisar-șef. Cel mai înalt post ocupat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași a fost cel de adjunct al șefului.
Ulterior, a intrat în structura Poliției Locale Iași ca șef al Serviciului Siguranța Circulației, iar din vara anului 2018 conduce întreaga instituție.