Publicat 25 nov. 2026, 09:33 Sursă g4media

Directorul Poliției Locale Iași, Liviu Zamfirescu, i-a fost suspendat permisul pentru trei luni după ce a fost găsit băut la volan, relatează Ziarul de Iași.

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