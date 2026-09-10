Student acuzat că a atacat trei copii în Zürich după ce ar fi folosit ChatGPT pentru a-și planifica fapta

Un student chinez în vârstă de 24 de ani este judecat în Zürich pentru tentativa de ucidere a trei copii de cinci ani, după un atac cu cuțitul comis în octombrie 2024.
Potrivit procurorilor, tânărul ar fi pregătit atacul timp de mai multe săptămâni și ar fi folosit ChatGPT inclusiv pentru a afla unde și când putea întâlni copii în oraș.
Ar fi căutat informații despre viitoarele victime
Studentul, care venise în Elveția pentru un master la Universitatea din Zürich, ar fi început să pregătească atacul în august 2024. Anchetatorii susțin că acesta ar fi întrebat ChatGPT despre consecințele juridice ale unor atacuri cu cuțitul asupra unor victime alese la întâmplare.
Pe 18 septembrie, potrivit actului de acuzare, ar fi întrebat platforma unde și când putea întâlni copii în Zürich.
În zilele următoare, ar fi comandat haine și mai multe cuțite de bucătărie. Cu puțin timp înainte de atac, ar fi căutat informații despre anatomia corpului uman și ar fi cumpărat carne de vită, pe care procurorii susțin că ar fi folosit-o pentru a exersa loviturile cu cuțitul.
Trei copii au fost răniți
Atacul a avut loc pe 1 octombrie 2024, în zona Oerlikon din Zürich. Cei trei copii mergeau spre centrul de îngrijire însoțiți de o angajată când suspectul i-ar fi ajuns din urmă și i-ar fi atacat cu un cuțit.
Unul dintre băieți a suferit răni la claviculă, gât și umăr și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Un al doilea copil a fost înjunghiat de două ori în piept, una dintre lovituri afectându-i inima. Acesta a supraviețuit la limită. Al treilea băiat a fost rănit la ureche și plămân.
Angajata centrului și un alt bărbat au reușit să-l imobilizeze pe atacator până la sosirea poliției.
Procurorii cer 15 ani de închisoare
După arestare, studentul ar fi recunoscut faptele. Din aprilie 2025, acesta se află în detenție preventivă.
Procurorii susțin că atacul ar fi fost motivat de răzbunare, dorința de recunoaștere și idei ideologice. Ei cer o pedeapsă de 15 ani de închisoare, tratament ambulatoriu și expulzarea acestuia din Elveția pentru o perioadă de 15 ani.
Procesul începe pe 17 septembrie 2026, la Tribunalul Districtual din Zürich. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, studentul beneficiază de prezumția de nevinovăție.