Teii din Iași se usucă prematur: lipsa spațiului și canicula pun în pericol arborii orașului

Teii din Iași se confruntă cu o degradare prematură, iar specialiștii atrag atenția asupra mai multor factori care afectează sănătatea arborilor.
Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”, Cătălin Tănase, explică faptul că unul dintre problemele importante este spațiul tot mai redus disponibil pentru dezvoltarea rădăcinilor. Benzile de pământ destinate arborilor de aliniament sunt mai înguste decât în trecut, ceea ce limitează accesul copacilor la apă și substanțe nutritive.
Printre cauzele degradării se numără și lipsa precipitațiilor, temperaturile ridicate din perioadele de vegetație, poluarea și traficul intens. Specialiștii avertizează, de asemenea, că sărurile folosite iarna pentru deszăpezirea străzilor ajung în sol și pot afecta rădăcinile arborilor.
Primăria Iași susține că principala cauză actuală este stresul termic provocat de caniculă și anunță că spațiile verzi sunt udate periodic și beneficiază de tratamente pentru menținerea sănătății vegetației. Municipalitatea afirmă că va continua procesul de întinerire a arborilor și va consulta specialiștii Universității de Științele Vieții din Iași pentru identificarea celor mai bune soluții.