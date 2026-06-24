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Tragedie în Bihor: un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în Balta de la Șimian
Tânăr înecat
Un adolescent în vârstă de 15 ani a murit după ce a dispărut sub apă în Balta de la Șimian. Incidentul a avut loc miercuri seară, iar intervenția salvatorilor s-a încheiat cu o descoperire dramatică: băiatul a fost găsit la aproximativ opt metri de mal, la o adâncime de circa trei metri.
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