Triumf românesc la Cannes: Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or, cu filmul „Fjord”

Filmul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, în cadrul ceremoniei de închidere.

Cristian Mungiu intră în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori Palme d’Or, alături de alți nouă norocoși. Printre aceștia se numără, de exemplu, Coppola sau Ruben Östlund. Regizorul român a primit prima sa Palme d’Or în 2007 pentru filmul „Patru luni, trei săptămâni și două zile”.

Victoria filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, la Festivalul de Film de la Cannes 2026 a generat reacții din partea unor personalități publice și instituții culturale din România, după ce producția a obținut Palme d’Or, cel mai important trofeu al competiției.

Producția „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a fost desemnată cel mai bun film al competiției principale, într-o selecție extrem de puternică ce a inclus 22 de titluri.

Filmul a fost considerat încă de la începutul festivalului unul dintre favoriți, fiind apreciat pentru regia sa și pentru interpretările principale.

„Savurez clipa de faţă. Lăsaţi-mi asta”, a spus laureatul. „Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară. Această seară va rămâne gravată în memoria mea. Acest premiu mă face fericit, dar va trebui să aşteptăm douăzeci de ani pentru a şti care au fost cele mai bune filme. Starea lumii nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le las copiilor noştri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucrurile relevante, iar acestea sunt la îndemână. Ne-am asumat riscul de a ne ridica vocea. Ceea ce simt eu este radicalizarea şi fracturarea societăţii. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de integrism, un pledoarie pentru empatie, pe care trebuie să o aplicăm mai des”.

Cristian Mungiu a fost deja reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).