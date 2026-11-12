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Un hoț de cai din Iași a fost condamnat după expertiza urechilor

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 nov. 2026, 07:50
Sursăg4media

Judecătoria din Iași l-a condamnat pe inculpatul în dosarul furtului de cai la 3 ani și 2 luni de închisoare, decizia nefiind definitivă. Expertiza criminalistică a evidențiat similaritatea exactă a urechilor suspectului cu cele ale persoanei din imaginile video.

Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria din Iași la o pedeapsă de 3 ani și 2 luni de închisoare, executată în regim de detenție, pentru furtul unui cal și al mânzului său. Sentința nu este definitivă, inculpatul contestând-o, iar dosarul se află în prezent în analiza Curții de Apel.

Identificarea suspectului a reprezentat o provocare pentru anchetatori, deoarece camerele video din zona comunei Ciurea surprinseseră doar o siluetă neclară, cu o eșarfă neagră pe față, ducând de căpăstru două cabaline. În lipsa unor imagini clare ale feței, expertiza s-a concentrat asupra îmbrăcămintei, staturii, mersului și poziției umerilor.

Urechea ca amprentă biometrică

Decisiv pentru condamnare a fost aspectul urechilor suspectului. Expertul criminalistic a notat că „helixul superior prezintă aceeași curbură; antetragusul este oblic; lobul urechii prezintă dimensiune și formă similară; conca prezintă o construcție similară”.

Urechea face parte din semnalmentele anatomice ale feței, prezintă un caracter de imuabilitate și diversitate și constituie un element important în identificarea persoanelor, având valoare de identificare asemenea amprentelor digitale. Urechea prezintă o mare varietate de forme diferite, fiind foarte greu de identificat două persoane cu urechi absolut identice, iar forma acesteia nu se modifică de la naștere și până la moarte.

a explicat expertul chemat să se pronunțe expert criminalistic

Deși rucsacul, hainele și tatuajele suspectului corespundeau cu cele ale persoanei din înregistrări, acestea nu puteau exclude o coincidență. Stilul de mers era asemănător, dar calitatea slabă a imaginilor nocturne împiedica o confirmare categorică bazată doar pe aceste elemente.

Detaliile furtului

Fapta a avut loc în noaptea de 6 august 2025. Un sătean din Slobozia, comuna Ciurea, a sunat la Serviciul 112 pentru a reclama dispariția unei iape de 13 ani și a mânzului său de un an. Persoane necunoscute intraseră în grădină după ce tăiaseră cablul care electrifica gardul.

Ancheta a dus la identificarea unui taximetrist care preluase un client de la piața Nicolina în acea noapte. Inițial, pasagerul ceruse să fie dus în satul Cercu din Bârnova, dar ulterior a schimbat destinația pentru Ciurea. Aceeași persoană a fost apoi identificată ca hoțul cailor.

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