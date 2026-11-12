Un hoț de cai din Iași a fost condamnat după expertiza urechilor

Publicat 12 nov. 2026, 07:50 Sursă g4media

Judecătoria din Iași l-a condamnat pe inculpatul în dosarul furtului de cai la 3 ani și 2 luni de închisoare, decizia nefiind definitivă. Expertiza criminalistică a evidențiat similaritatea exactă a urechilor suspectului cu cele ale persoanei din imaginile video.

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