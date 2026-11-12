Un hoț de cai din Iași a fost condamnat după expertiza urechilor

Judecătoria din Iași l-a condamnat pe inculpatul în dosarul furtului de cai la 3 ani și 2 luni de închisoare, decizia nefiind definitivă. Expertiza criminalistică a evidențiat similaritatea exactă a urechilor suspectului cu cele ale persoanei din imaginile video.
Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria din Iași la o pedeapsă de 3 ani și 2 luni de închisoare, executată în regim de detenție, pentru furtul unui cal și al mânzului său. Sentința nu este definitivă, inculpatul contestând-o, iar dosarul se află în prezent în analiza Curții de Apel.
Identificarea suspectului a reprezentat o provocare pentru anchetatori, deoarece camerele video din zona comunei Ciurea surprinseseră doar o siluetă neclară, cu o eșarfă neagră pe față, ducând de căpăstru două cabaline. În lipsa unor imagini clare ale feței, expertiza s-a concentrat asupra îmbrăcămintei, staturii, mersului și poziției umerilor.
Urechea ca amprentă biometrică
Decisiv pentru condamnare a fost aspectul urechilor suspectului. Expertul criminalistic a notat că „helixul superior prezintă aceeași curbură; antetragusul este oblic; lobul urechii prezintă dimensiune și formă similară; conca prezintă o construcție similară”.
Deși rucsacul, hainele și tatuajele suspectului corespundeau cu cele ale persoanei din înregistrări, acestea nu puteau exclude o coincidență. Stilul de mers era asemănător, dar calitatea slabă a imaginilor nocturne împiedica o confirmare categorică bazată doar pe aceste elemente.
Detaliile furtului
Fapta a avut loc în noaptea de 6 august 2025. Un sătean din Slobozia, comuna Ciurea, a sunat la Serviciul 112 pentru a reclama dispariția unei iape de 13 ani și a mânzului său de un an. Persoane necunoscute intraseră în grădină după ce tăiaseră cablul care electrifica gardul.
Ancheta a dus la identificarea unui taximetrist care preluase un client de la piața Nicolina în acea noapte. Inițial, pasagerul ceruse să fie dus în satul Cercu din Bârnova, dar ulterior a schimbat destinația pentru Ciurea. Aceeași persoană a fost apoi identificată ca hoțul cailor.