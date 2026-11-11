Un ieșean condamnat în România și fugit în Italia nu va fi extrădat. Cum au motivat autoritățile italiene

Publicat 11 nov. 2026, 13:14 Sursă g4media

Rareș Andrei Berihoi, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, nu va fi extrădat în România, a anunțat instanța italiană care a preluat dosarul.

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