Un ieșean condamnat în România și fugit în Italia nu va fi extrădat. Cum au motivat autoritățile italiene

Rareș Andrei Berihoi, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, nu va fi extrădat în România, a anunțat instanța italiană care a preluat dosarul.
Instanța care a gestionat demersurile de aducere a lui Berihoi în țară a comunicat „Ziarului de Iași” că solicitarea de extrădare a fost respinsă. Motivul invocat este condițiile de detenție din România.
Berihoi, care avea domiciliul în localitatea Ciurea, urma să fie încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, conform planului inițial de executare a pedepsei.
Șoferul din Iași a fost reținut în Italia în septembrie 2025, la câteva zile după ce Curtea de Apel Iași a pronunțat o decizie definitivă. Pe numele său fusese emis anterior un mandat european de arestare, iar Tribunalul Iași se ocupase de procedurile pentru executarea pedepsei.
În prezent, Berihoi figurează pe lista urmăriților general publicată de Poliția Română. Autoritățile justifică menținerea sa pe această listă prin faptul că a fost inițiată procedura de preluare a executării pedepsei închisorii în Italia, care se află încă în derulare.
Conform legislației italiene, persoanele condamnate la o pedeapsă cu închisoare de cel mult 4 ani sau care au un rest de pedeapsă de această durată pot beneficia de măsura alternativă a încredințării serviciului de probațiune. Această măsură permite executarea pedepsei în stare de libertate supravegheată, fără internare într-un penitenciar.
Cazul se alătură altor situații în care cetățeni români condamnați au evitat executarea pedepsei în țară prin intermediul Italiei. Printre aceștia se numără Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, și Mario Iorgulescu, fiul fostului șef al Federației Române de Fotbal, condamnat și el pentru ucidere din culpă.