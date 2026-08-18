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Un vasluian și-a ținut tatăl mort în fotoliu săptămâni întregi pentru a încasa pensia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 18 aug. 2026, 16:37

Un caz șocant a ieșit la iveală în satul Vinețești, comuna Oltenești, județul Vaslui.

Fiul unui veteran de război de 97 de ani și-ar fi ținut tatăl mort în casă, în același fotoliu, săptămâni la rând, pentru a continua să încaseze pensia de aproximativ 6.700 de lei pe lună.

Trupul bătrânului aflat într-o stare avansată de descompunere a fost descoperit pe 14 august 2026 de poștașul comunei. Acesta a refuzat să predea pensia fără să-l vadă pe pensionar. Fiul a pretins că tatăl face baie sau se odihnește, iar ușa era legată cu sfoară, iar un geam acoperit cu o cârpă. Poștașul a intrat totuși și a găsit cadavrul.

Vecinii susțin că fiul ar fi ascuns decesul intenționat și că ar avea probleme cu alcoolul. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cadavrul a fost dus la Medicina Legală Vaslui pentru necropsie, care va stabili data și cauza morții. Autoritățile nu au confirmat încă intenția de fraudă, dar suspiciunile sunt puternice.

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