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Un vasluian și-a ținut tatăl mort în fotoliu săptămâni întregi pentru a încasa pensia
FOTO: Arhivă
Un caz șocant a ieșit la iveală în satul Vinețești, comuna Oltenești, județul Vaslui.
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