Afacerea Mondialului: FIFA vinde bucăți din gazonul finalei CM 2026 ca piese de colecție!

Publicat 12 iul. 2026, 09:37 Sursă Realitatea.Net

O bucățică din istoria fotbalului poate ajunge în casele suporterilor, însă pentru un preț piperat. FIFA a anunțat o inițiativă inedită pentru finala Cupei Mondiale din 2026: gazonul de pe stadionul MetLife din New Jersey va fi decupat și vândut ca suvenir de colecție. Pasionații care vor să dețină o parte din suprafața de joc a ultimului act, programat pe 19 iulie, vor trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 450 de dolari.

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