Arnold Garita, uluit de condițiile găsite la FCSB: „În Franța nu se întâmplă așa ceva!”

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 08:39

Noul atacant al roș-albaștrilor a fost impresionat de facilitățile de recuperare de la baza de pregătire, susținând că acestea depășesc standardele din Ligue 1.

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