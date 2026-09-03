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Procurorii DNA Iasi tureaza motoarele în ancheta lui Fănel Bogos, cu legături până la Ilie Bolojan

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat3 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

Procurorii DNA Iași turează motoarele în ancheta penală din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și Ilie Bolojan. Încadrarea juridică a fost schimbată în cazul omului de afaceri din Vaslui, iar controlul judiciar ar urma să fie prelungit. Între timp, mai mulți politicieni PNL și din guvern, inclusiv Ilie Bolojan sunt așteptați la audieri. A analizat întregul dosar jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

Au apărut evoluții importante în dosarul care îl vizează pe Fănel Bogos, inclusiv schimbarea încadrării juridice de către procurori, în cumpărare de influență.

Potrivit datelor din dosar, ar fi fost plătite sute de mii de euro – inclusiv către persoane din zona politică – pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. În acest context, surse Realitatea Plus susțin că Fănel Bogos, Constantin Hanț și alți inculpați ar urma să fie din nou citați la audieri, precum și pentru prelungirea măsurii preventive de control judiciar cu încă 60 de zile.

De asemenea, sunt așteptate audieri importante ale unor persoane din zona guvernamentală, printre care șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurcă, și premierul demis Ilie Bolojan.

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