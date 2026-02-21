Baschet: Rapid, câștigătoarea Cupei României după 31 de ani
21 feb. 2026, 18:43
Rapid Bucuresti Cupa Romaniei
Rapid Bucureşti a câştigat prima cupă a româniei la baschet feminin după 31 de ani.
La Sighetu Marmației formația giuleșteană a învins-o pe Baschet Arad cu scorul de 81-52.
Cea mai bună marcatoare a rapidistelor Taylor Murray cu 19 puncte. Este a treia cupă pentru Rapid.
Tot la Sighetul Marmației, în semifinale, arădencele au câștigat în fața celor de la Municipal Târgoviște cu 66-53, iar Rapid a învins-o pe deținătoarea trofeului Sepsi Sfântu Gheorghje cu 94-69.
Citește și:
- 08:34 - Fotbal: Debut cu stângul pentru Mirel Rădoi la FCSB, 0-0 cu Metaloglobus, în play-out
- 08:31 - Franța a câștigat pentru al doilea an consecutiv Six Nations
- 14:12 - Formula 1 se pregătește să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită, din cauza atacurilor iraniene
- 09:09 - Max Verstappen a vorbit despre plecarea din Formula 1
Mai multe articole despre
