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România a învins Polonia! Prima victorie oficială pentru Hagi

Dennis Man / Foto: FRF

Dennis Man / Foto: FRF

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Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 07:34

România a câștigat meciul cu Polonia, scor 2-1, în etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Echipa națională a înregistrat prima victorie oficială după numirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer.

Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat pentru tricolori în repriza secundă, iar Regula a redus din diferență pentru gazdele de la Varșovia. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în fața a aproximativ 45.000 de spectatori.

Victoria pune capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive ale României în competiție. În prima repriză, Robert Lewandowski a marcat pentru polonezi în minutul 6, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Gheorghe Hagi a introdus modificări în lotul de start față de meciurile anterioare, aliniind pe teren fundașul stânga Eissat și atacantul Florinel Coman. Ianis Hagi a evoluat ca titular și a purtat banderola de căpitan.

Următoarea partidă a echipei naționale este programată pentru 17 noiembrie, în deplasare, împotriva Bosniei, în cadrul ultimei etape din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

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