Scrisoare emoționantă transmisă de Simona Halep susținătorilor ei

Simona Halep şi-a încheiat oficial cariera din tenis. Meciul de retragere a avut loc la Sports Festival.
Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis în luna februarie a anului trecut, imediat după eliminarea în primul tur la Transylvania Open. Sportiva a ţinut să anunţe această decizie la Cluj, în faţa fanilor din România, loc în care a revenit peste un an şi jumătate pentru meciul de retragere.
Evenimentul a avut loc în cadrul Sports Festival şi a durat aproximativ două ore. La ultima partidă din carieră, Simona l-a avut alături pe Andrei Pavel şi s-au duelat cu cuplul Elina Svitolina-Gael Monfils.
Cu toate că a transmis un mesaj la finalul meciului, sportiva a ţinut ca ultimul mesaj să fie adresat tuturor urmărilor şi persoanelor care au susţinut-o de-a lungul carierei.
„Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense şi emoţionante momente din viaţa mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viaţa mea de până acum.
Un drum început cu un vis şi continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranţă şi iubire pentru acest sport. Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu.
Pentru tot ce am trăit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoar. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a simţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori.
Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur şi simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiţie, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine.
Au fost ani în care viaţa mea a fost privită, analizată şi comentată din multe unghiuri. Ştiu că asta a făcut parte din drumul meu şi am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt şi nevoia firească de a păşi spre ceea ce urmează cu mai multă linişte, cu mai multă intimitate şi cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.
De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniştită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanţă. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele şi de libertatea de a-mi trăi viaţa în felul meu.
Privesc înainte cu recunoştinţă pentru tot ce a fost şi cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viaţa îmi va aduce, cu siguranţă, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături, pentru că aţi crezut în mine şi pentru că aţi făcut parte din această călătorie. Unele poveşti se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna. Cu drag, Simona”, a transmis Simona Halep printr-o postare pe rețelele sociale.