Suporterii „câinilor roșii“, interziși în Copou

Clubul Politehnica Iași a anunțat că sectorul rezervat galeriei echipei Dinamo va fi închis la meciul de mâine, din Copou. Oficialii ieșeni au luat această decizie după ce Comisia de Disciplină a FRF a hotârât interzicerea galeriei lui Dinamo sau a grupurilor de suporteri ”alb-roșii” organizați să susțină echipa favorită la meciurile din deplasare.

„În urma deciziei Comisiei de Disciplină a FRF din data de 26 -07-2019 în care s-a sancționat clubul FC DINAMO 1948 cu interzicerea pentru cinci jocuri a galeriei sau a grupurilor de suporteri organizați disputate de echipa FC DINAMO în deplasare, clubul CSM POLITEHNICA IAȘI a decis conform hotărârii luate de Comisia de Disciplină, ca sectorul destinat oaspeților să fie închis pe toată durata manifestării sportive.Suporterilor cu însemnele clubului FC DINAMO 1948 li se va interzice accesul pe stadion! Suporterii care vor crea incidente în interiorul stadionului vor fi evacuați conform legii4/2008”, a anunțat clubul ieșean.La casele de bilete se vor vinde cel mult 4 bilete de persoană.Biletele pot fi procurate de la magazinul oficial al clubului din Iulius Mall până inclusiv joi, 8 august, între orele 12.00-20.00 și de la casele de bilete de la stadion în zilele de joi, 8 august, orele 12.00-18.00 și vineri, de la ora 12.00 și până la ora de începere a meciului.