U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a eliminat FC Argeş la loviturile de departajare
Finala are loc la 13 mai, la Sibiu.
Formaţia U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins în semifinale echipa FC Argeş, la loviturile de departajare, scor 5-4, scrie Realitatea Sportivă.
La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirlor, scorul a fost egal 1-1.
Pentru FC Argeş a marcat Matos, din penalti, în minutul 27, iar pentru Universitatea Cluj a punctat Mendy (75).
La loviturile de departajare pentru U Cluj au transformat Bic, Lukic, Mendy, Drammeh şi Macalou.
Pentru FC Argeş au transformat Sadriu, Brobbey, Borţa, Blagaici, în timp ce Bettaieb a ratat.
FC Argeş: Căbuz – Borţa, Garutti, Tudose, Sadriu, Tofan (Oancea – 78) – Sierra (Seto (119)), Raţa (Blagaici – 111), Rădescu (Pîrvu – 78)– Bettaieb, Matos (Moldoveanu – 90+1 / Brobbey -113). Antrenor: Bogdan Andone
Universitatea Cluj: Lefter – Mikanovic (Trică – 120+1), Capradossi, Coubiş, M. Silva (Chipciu – 46) – Codrea (Drammeh – 46), Bic – Macalou, Nistor (Stanojev – 73), Fabry (Mendy – 46)– Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
În finală, va întâlni echipa câştigătoare dintre Dinamo şi Universitatea Craiova
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News