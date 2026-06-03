MM Stoica, despre un atacant aflat în atenția echipei naționale: „Nu are cum să confirme la acest nivel”

Mihai Stoica a comentat situația atacanților din lotul echipei naționale și a avut un discurs extrem de critic la adresa lui Marius Coman, fotbalist convocat în premieră la reprezentativa României în această primăvară.

Atacantul nu a apucat să debuteze sub comanda lui Mircea Lucescu, rămânând rezervă în partidele disputate de România în luna martie. Ulterior, el nu s-a mai regăsit printre jucătorii convocați pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor.

În contextul în care România nu dispune de foarte multe soluții pentru postul de vârf împins, Gheorghe Hagi a ales să improvizeze în partida cu Georgia, utilizându-l pe Florinel Coman în ofensivă. Louis Munteanu a fost introdus după pauză și a reușit să marcheze golul echipei naționale.

Analizând opțiunile din atac, MM Stoica a afirmat că România se bazează în prezent pe jucători precum Daniel Bîrligea și George Pușcaș, considerând că Marius Coman nu reprezintă o alternativă viabilă pentru viitor.

Oficialul clubului FCSB a susținut că experiența acumulată de atacant în eșaloanele inferioare îl face să fie sceptic în privința șanselor acestuia de a se impune la nivelul echipei naționale.

„Nu are nicio perspectivă. Este un jucător de 30 de ani care și-a petrecut aproape întreaga carieră în Liga 2. Nu cred că poate deveni o soluție importantă pentru națională la această vârstă”, a afirmat MM Stoica.

Declarațiile vin într-un moment în care stafful tehnic al României caută variante pentru consolidarea compartimentului ofensiv înaintea următoarelor obiective ale echipei naționale.