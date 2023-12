Un tânăr de 17 ani din localitatea Mironeasca din județul Iași a fost prins în timp ce încerca să comită un jaf la bancomatul aflat în sucursala unei bănci din Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul s-a petrecut în noaptea joi. Polițiștii au fost sesizați de societatea de pază că un tânăr a pătruns în incinta băncii prin spargerea unui geam. Ulterior, asupra sa au fost descoperite – cu ocazia controlului corporal – un ciocan și o șurubelniță, precum și două perechi de ciorapi. Adolescentul și-a recunoscut fapta.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că autorul a forțat deschiderea casetei în care se aflau banii din ATM, însă nu a reușit acest lucru, părăsind sucursala bancară în urma declanșării alarmei de efracție.

“La data de 28.12.2023, ora 23:20 în timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla în patrulare pe Soseaua Chitila, nr. 101, in dreptul Libra Bank, a fost seizat direct de agentul de paza al firmei, cu privire la faptul ca în interiorul bancii se află o persoana, aspect constatat de agentii de securitate de la dispeceratul video si antiefracție ai Force 1”, anunță poliția.

Potrivit sursei citate, plitistul a alertat si celelalte echipaje de politie aflate in serviciu care în scurt timp au inconjurat clădirea.

Incidentul a fost sesizat ulterior si prin apel 112 de dispeceratul firmei de paza, care a precizat ca au observat o persoana in incinta băncii, in zona bancomatului, in partea din spate, pe unde se realizeaza alimentarea cu numerar.

Politiștii au descoperit că unul din geamurile cladirii prezenta o spărtura de aproximativ 1 metru, acesta fiind locul prin care tânărul ar fi pătruns în interiorul sucursalei bancare.

Oamenii legii l-au descoperit ulterior și pe făptaș. Acesta stătea întins pe burtă, ascuns în vegetație, într-o zonă din apropierea sucursalei bancare.

“Politistii au escaladat gardul și au prins și imobilizat persoana în cauzã”, mai arată sursa citată.