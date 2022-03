Martisorul este un mic obiect de podoaba legat de un snur impletit dintr-un fir alb si unul rosu, care apare in traditia romanilor si a unor populatii invecinate. Femeile si fetele primesc martisoare si le poarta pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primaverii. Impreuna cu martisorul, se ofera adesea si flori timpurii de primavara, cea mai reprezentativa fiind ghiocelul.

In prezent, martisorul este purtat intreaga luna martie, dupa care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede ca aceasta va aduce belsug in casele oamenilor. De asemenea, se spune ca, daca cineva isi pune o dorinta in timp ce atarna martisorul de pom, aceasta se va implini numaidecat. La inceputul lui aprilie, intr-o mare parte a satelor Romaniei si Moldovei, pomii sunt impodobiti de martisoare. In unele judete ale Romaniei, martisorul este purtat doar primele doua saptamani. In localitatile transilvanene, martisoarele sunt atarnate de usi, ferestre, de coarnele animalelor domestice, intrucat se considera ca astfel se pot speria duhurile rele.

In judetul Bihor se crede ca, daca oamenii se spala cu apa de ploaie cazuta pe 1 martie, vor deveni mai frumosi si mai sanatosi.

In Banat, fetele se spala cu zapada, de martisor, pentru a fi iubite mereu. Tot aici, dar si in Bucovina, fetele sunt cele care ofera martisoare baietilor (in mod traditional, martisoarele sunt facute de ele insele). Si in zona Moldovei si in Maramures, pe 1 martie se ofera martisoare baietilor de catre fete, acestia oferind, la randul lor, fetelor martisoare de 8 martie.

In Dobrogea, martisoarele sunt purtate pana la sosirea cocorilor, apoi aruncate in aer, pentru ca fericirea sa fie mare si inaripata.

Un alt obicei care inca se respecta pe 1 martie este alegerea “babelor”. “Babele” reprezinta o traditie pur romaneasca: de pe 1 pana pe 9 martie fiecare isi alege o zi, sau mai bine zis o “baba”, iar, asa cum va fi vremea in acea zi, asa este si firea omului respectiv, spun unii batrani, sau altii spun ca, asa cum este vremea in acea zi, asa va fi si urmatorul an pentru cel care a ales.

Martisorul este o ocazie speciala de a oferi cuiva drag un simbol al sosirii primaverii. Va uram primavara frumoasa!