Una dintre cele mai importante tranzacţii ale anului a avut loc recent la Iaşi. O proprietate imobiliară, care este un reper pentru ieşeni, a fost vândută cu aproape 3,5 milioane euro. Este vorba despre un teren cu o suprafaţă de 11.000 mp pe care sunt amplasate 13 construcţii şi care au făcut parte din Moara 1 Mai. După ce vor fi dezafectate clădirile, pe amplasament vor fi construite în special blocuri. Cea mai înaltă clădire care va fi demolată are patru niveluri, iar suprafaţa construită a tuturor imobilelor ajunge la 4.000 mp.



Terenul de aproape 11.000 mp are o formă neregulată şi înconjoară, pe partea vestică şi cea sudică, amplasamentul magazinului Lidl. Actualul supermarket a fost construit pe un teren cu o suprafaţă totală de 12.000 mp, proprietatea fiind cumpărată de Lidl de la Compan pentru o sumă de 4 milioane euro în anul 2020. În timp ce pe terenul actualului Lidl se afla moara, pe terenul ce a făcut obiectul tranzacţiei recente se află construcţii precum: siloz (clădire pe patru niveluri, construită în anul 1980), magazii, un atelier de panificaţie, puncte termice, o hală de panificaţie şi un magazin de desfacere, scrie Ziarul de Iași.

Proprietatea era deţinută de americani

Clădirea silozului are o suprafaţă construită de aproape 500 mp, în timp ce hala de panificaţie ajunge la aproape 900 mp. În total, construcţiile actuale ocupă circa 4.000 mp din amplasament. Cumpărătorul este firma Gral Construct SRL, societate patronată de omul de afaceri Gheorghe Achiţei, cunoscut pentru diverse proiecte rezidenţiale realizate în oraş. Vânzătorul este Moara de Foc Imobili SA, companie care este deţinută de Broadhurst Investments LTD. Broadhurst este un fond de investiţii din România, administrat de New Century Holdings, un grup american cu afaceri în ţările din Europa Centrală şi de Est. În România, NCH deţine participaţii majoritare în companii cunoscute la nivel naţional, din domenii precum industria alimentară, real estate, bănci, IT şi internet (inclusiv iMedia), producţie şi servicii industriale.

NCH s-a numărat printre primii investitori în România după căderea comunismului. Înstrăinarea celor aproape 11.000 mp din fosta Moară 1 Mai a însemnat pentru fondul de investiţii o încasare de 3,5 milioane euro: un milion de euro a fost plătit la semnarea ante-contractului de vânzare-cumpărare (iunie 2022), iar ceilalţi bani vor fi achitaţi în rate, fiind constituită şi o ipotecă în acest sens. În ultimii şase ani, periodic, fostul proprietar a solicitat diverse acte de avizare urbanistică de la Primărie, dar niciun astfel de demers nu a fost finalizat astfel că, în prezent, nu există reglementări urbanistice actualizate pentru această zonă.

Ansamblu imobiliar mixt: blocuri şi clădiri de birouri

Contactat telefonic, omul de afaceri Gheorghe Achiţei a confirmat tranzacţia şi a precizat că detaliile proiectului imobiliar care va fi implementat încă nu sunt stabilite. „Deocamdată, proiectul este într-o fază incipientă, în sensul că am obţinut un certificat de urbanism în vederea întocmirii planului urbanistic zonal. Nu pot oferi mai multe informaţii la acest moment despre proiect, dar vă pot spune că nu vor fi doar locuinţe colective, ci şi birouri şi spaţii comerciale”, a declarat Achiţei. În ianuarie 2019, omul de afaceri a bifat o premieră pe piaţa imobiliară locală: el a demolat o locuinţă colectivă mică în zona şos. Iaşi – Voineşti care fusese construită cu nerespectarea autorizaţiei.

Un proiect în derulare al omului de afaceri este în zona Tudor Neculai unde, iniţial, a propus blocuri înalte (11 imobile a câte 10 etaje), dar a fost asaltat cu sesizări din partea vecinilor. În prezent, proiectul propus a fost schimbat radical: regimul a scăzut până la 6 etaje, numărul de blocuri s-a redus la 4 imobile, iar investiţia presupune acum, pe lângă spaţii comerciale, şi construirea unei grădiniţe. În Păcurari, omul de afaceri a stârnit controverse după ce a început o construcţie în faţa blocurilor ANL de lângă Şcoala „Ion Creangă”, şantier care a fost abandonat după protestele vecinilor. Una dintre cele mai importante investiţii a omului de afaceri este în zona şos. Iaşi – Voineşti, acolo unde a ridicat mai multe blocuri, dar acesta mai are proiecte şi în alte cartiere din oraş.