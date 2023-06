1435 de lei ar trebui sa plateasca batranul pentru factura pe care a primit-o la finalul acestei saptamani.

Omul este disperat si spune ca daca se dovedeste ca nu este vorba despre o eroare ar trebui ca in urmatoarele 2 luni sa renunte la hrana dar si la celelalte cheltuieli pentru a reusi sa plateasca suma.

Vorbim despre un barbat in varsta de 67 de ani, din Iasi, care are o pensie lunara de 1100 de lei si care a primity o factura cu aproximativ 300 de lei mai mare decat pensia sa.

Fiica barbatului a postat factura pe retele de socializare si a cerut parerea internautilor.

Vedem in continuare facturi uriase la energie electrica, asta in contextul in care vin vesti proaste. In luna septembrie vor fi acordate cardurile la energie iar de la 1 ianuarie 2024 vor disparea definitiv. Totodata, la finalul acestei saptamani s-a remarcat o crestere accelerata a pretului gazului, care este cu 25% mai mult fata de lunile trecute, asta dupa ce in ultima perioada am avut parte de ieftiniri.