La data de 29 decembrie a.c., polițiștii Poliţiei Oraşului Tg. Frumos au reținut un bărbat în vârstă 35 ani, din oraș Târgu Frumos, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală din culpă.

Acesta a fost introdus în Arestul Iași.

Din cercetări a rezultat faptul că, la data de 25 decembrie a. c, acesta ar fi acroșat cu autoturismul , o femeie în vârstă de 52 de ani, care s-ar fi angajat regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pietonal .

Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Cercetările continuă.

Sursa: Realitatea de Iasi