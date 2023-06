În aceasta dimineața a fost prins ursul care umbla săptămâna trecută prin Racadau și pe Calea București din Brașov.

Din pacate, din cauza rănilor pe care le avea, in urma încercării de a sari de la mare înălțime, răni incompatibile cu viata, ursul a fost eutanasiat. Astazi, in jurul orei 4.30, ursul a intrat in parcare la AFI Brașov. După ce a urcat la etajul 1 al parcarii, a găsit un balcon, pe unde a încercat sa iasă. A căzut de acolo și s-a rănit, după care a mers pe strada Romana, unde a fost prins de echipa de interventie. Având in vedere rănile pe care le avea, s-a luat decizia eutanasierii lui. De la intrarea in parcarea mall-lui si pana la prinderea lui a fost monitorizat de echipa de interventie si nu a reprezentat nici un risc pentru brasoveni.

Foto: Primăria Brașov