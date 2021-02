„Am fost reprezentant în AGA a SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia. Aveam drept de vot în Consiliul de Administrație Bancorex și în AGA. (…) E o poveste care se știe mai puțin. La un moment dat, prin 1994-1995 la o AGA , dl Temeșan a zis că trebuie să capitalizăm mai mulți bani. Propunerea mea către CA e să vindem două pachete de 4,99 la sută din acțiunile băncii către firme private. Reacția a fost total negativă, toți reprezentanții AGA am votat împotrivă, inclusiv reprezentantul FPS. (…)

După care am aflat că dl Temeșan i-a propus dl Dima (Emil Dima – n.red.) , care era președintele FPS să accepte această vânzare. Rezultatul a fost că a refuzat total și a spus că va sesiza organele dacă se va face așa ceva. După care, întâmplător am aflat că a fost la prim-ministrul Văcăroiu, care i-a zis: Răzvane, dacă vinzi 1 la sută din Bancorex și în clipa aia am rupt orice relație și o sa ai de-a face cu legea. (…)

La următoarea AGA ne-am trezit cu un notar care a semnat pe vânzarea celor două pachete de câte 4,99 către două grupuri de firme, care se zice că erau ale dl Păunescu. Nu știu”, a relatat Marius Opran, vineri seară, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”.

Fostul reprezentant SIF în Bancorex a mai declarat că, în această tranzacție, semnătura din partea băncii i-a aparținut lui Temeșan, chiar dacă AGA nu a fost de acord.

„Răzvan Temeșan a semnat, ca președinte al Consiliului de Administrație. (…) Împotriva sfaturilor primite, de fapt a ordinului primit de la primul ministru și de la directorul general al FPS, el totuși a semnat. Fără nicio hotărâre AGA. Asta a fost, cred, prin mai-iunie”, a mai spus Opran, care a descris apoi momentul arestării lui Temeșan.

„După care, prin septembrie cred, s-a convocat seara. Fusese votul, se votase, se schimbase Guvernul, venise alianța PNL-PNȚ. Și ne-am trezit convocați la o AGA, la 5 după-amiază (ora 17.00 – n.red.), la sediul Bancorex, unde au apărut niște persoane pe care nu le știam, care au pus întrebări cum de s-a încălcat legea, cum de s-au vândut pachetele de acțiuni, deși nu a existat niciun fel de aprobare a AGA. Nu mai țin minte cum a răspuns, cum a justificat dl Temeșan.

Situația în final este că s-a deschis ușa, a intrat șeful Direcției Juridice din cadrul Inspectoratului General al Poliției și l-a arestat pe dl Temeșan”, a povestit Opran, vineri seară.

Marius Opran a mai spus că nu știe de ce avea nevoie ca banca să fie capitalizată, pentru că în conturi, inițial, ar fi fost un miliard de dolari: „Nu am idee de operațiunile financiar-bancare făcute, ce a fost cu Dac Air (Bancorex a fost acționar majoritar la Dac Air – n. red.). Problema cu Dac Air e foarte ciudată. (…) Noi aprobam în final ce venea cu bilanțul. Ei (adică acel miliard de dolari – n.red.) apăreau în bilanțuri, investitii, Bancorex avea la un moment dat și vilă, hotel la Snagov. AGA nu stia , la AGA vedeai bilanțul, că totul e auditat, ca e stampilat, in regula. Nici eu nu eram expertt in bănci, nici ceilalți. În general în AGA nu erau experti bancari. Expertii bancari erau în Consiliul de Administrație”.

Marius Opran a mai declarat că „Bebe Ionescu (Gheorghe Ionescu – n.red.) era în AGA, dar a fost și în CA la un moment dat. El era director general în FPS, deci el era imediat dupa vot, i-a luat locul lui Dima. Toată acea Adunare Generală a Acționarilor care a avut loc seara, după terminarea procesului electoral și instalarea noii puteri, a fost condusă de dl Bebe Ionescu”.